Tu si que vales, Sabrina Ferilli in lacrime: "Si fa sempre i ca*** degli altri". Crollo e raptus: attacco alla De Filippi

Attimi di grande commozione per Sabrina Ferilli, il tutto a Tu si que vales, la trasmissione del sabato sera di Canale 5 nella puntata del 2 ottobre. Il punto è che l'attrice si scioglie per il numero dei Solasta.

In studio, gli acrobati hanno dato prova del loro talento con acrobazie e numeri di contorsionismo sempre più difficili. "Abbiamo creato questo gruppo a causa della pandemia - raccontano i ginnasti - abbiamo deciso di unire tutte le nostre abilità e creare il nostro numero. Da qui vedremo dove andremo", hanno spiegato i Solasta riferendosi al loro numero.

E queste parole, oltre a quanto messo in pratica dai Solasta, commuovono la Ferilli, la quale non riesce a trattenere le lacrime. Tanto che anche Maria De Filippi se ne accorge e lo fa notare a tutti, studio e telespettatori. E la Ferilli protesta: "Maria si fa sempre i ca*** di tutti". A quel punto, Teo Mammucari, chiede alla De Filippi come abbia fatto a notare le lacrime. Da par suo, Sabrina Ferilli ha spiegato così la sua commozione: "Immagino quanta fatica, aspettative, tensione".

