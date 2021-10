Scherzi a Parte, Antonio Zequila e la notizia choc dal suo avvocato: lui chiama Barbara D'Urso e Signorini

04 ottobre 2021 a

Anche Antonio Zequila è caduto nella trappola di Scherzi a Parte, il programma condotto da Enrico Papi su Canale 5. La trasmissione ha assoldato un attore, che si è finto un avvocato e ha contattato la "vittima" per dargli una notizia sconvolgente. In particolare, gli ha riferito che suo nonno era un nobile in possesso di un lussuoso palazzo. E non solo: il nipote Antonio sarebbe stato il solo a ereditare tutto perché in possesso di requisiti particolari.

Zequila non è nemmeno stato sfiorato dal dubbio che ci fosse qualcosa di strano. Ha creduto subito alle parole del finto avvocato. E quando è stato invitato nel palazzo che avrebbe dovuto ereditare, con tanto di nomina a Conte, si è precipitato sul posto. Lì, però, si è imbattuto in una donna piuttosto bizzarra che ha iniziato a fargli delle strane richieste. Alla fine, però, la signora ha lasciato la presa sul patrimonio e ha permesso a Zequila di assumere il titolo di Conte.

C'è stata addirittura una cerimonia, con tanto di giuramenti in latino e travestimenti. Nell'istante in cui Zequila ha avuto la sicurezza di essere diventato un nobile, ha deciso di contattare - in maniera inaspettata - Barbara D'Urso e Alfonso Signorini. “Ciao Barbara questa è la mia nuova tenuta”, ha detto mostrandosi nella lussuosa dimora con il cellulare. Subito dopo un messaggio anche al conduttore del Gf Vip. Forse Zequila già pregustava dei servizi fatti ad hoc. Lo scherzo poi è andato avanti: in piena notte, mentre riposava nella lussuosa dimora, Antonio è stato raggiunto dalla donna bizzarra con mire sulla sua eredità. Dopo aver tentato di cacciarla, Zequila ha scoperto di essere su Scherzi a Parte: “Peccato, ci avevo creduto”.

