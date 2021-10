Italia's got talent in lutto, morto a 15 anni Mattia Montanesi: "Pensava di farcela", una fine drammatica

05 ottobre 2021 a

Sei anni fa, da bambino, Mattia Montenesi aveva conquistato giuria e pubblico di Italia's Got talent, su Canale 5. Oggi, a soli 15 anni, il giovanissimo ballerino triestino è morto dopo aver combattuto a lungo contro un brutto male. Una storia drammatica che ha sconvolto il Friuli Venezia Giulia, il mondo della danza moderna e quello della tv. Su Instagram, IGT ha voluto ricordare Mattia con un commovente post: "Siamo vicini alla famiglia e agli amici del piccolo Mattia Montenesi degli Straduri Killa. Insieme alla sua crew di ballerini era salito sul podio della Finale di #IGT6. Ciao Mattia da tutta la crew di #IGT…".

Mattia aveva partecipato insieme ad altri tre coetanei ballerini, e gli Straduri Killa erano arrivati fino alla finalissima, poi vinta dal cantante Simone Al Ani. In quella edizione 2015, la sesta, a condurre era Vanessa Incontrada. Come rivelato al portale IlFriuli.it dalla mamma, stravolta dal dolore, le condizioni di salute di Mattia sono peggiorate drammaticamente e improvvisamente sabato scorso.

Il ragazzo però aveva mostrato ancora incrollabili ottimismo, fiducia e forza d'animo, e per questo non aveva consegnato a familiari e amici nessuno messaggio d'addio. "Era convinto di farcela - ha spiegato la mamma -, non ha lasciato un messaggio o un pensiero particolare. Lui era così, positivo e sorridente di natura...". Non ce l'ha fatta, e ora ai suoi cari e a chi l'ha amato sul palco di Italia's Got Talent non restano che i ricordi e le lacrime.

