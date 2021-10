Rai, ampio disastro: "Un mese di agitazioni sindacali", quali sono i programmi a rischio, palinsesti stravolti

05 ottobre 2021 a

Nuovi scioperi potrebbero creare forti turbolenze dalle parti di viale Mazzini: a partire da sabato 9 ottobre potrebbero iniziare delle agitazioni sindacali che potrebbero durare per tutto il mese. Questo metterebbe in grave pericolo alcune fasce orarie, con il palinsesto della Rai che subirebbe delle perdite pesantissime. Un assaggio di quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane lo si è avuto lo scorso 13 settembre.

In quel caso a viale Mazzini hanno vissuto una vera e propria “giornata nera”, dato che uno sciopero ha compromesso quasi tutti i debutti stagionali del daytime. Erano infatti saltate tutte le dirette da Roma: su Rai1 niente Unomattina, Storie Italiane, Oggi è un altro giorno e La vita in diretta, che avevano deciso di ripiegare su un “meglio di” delle rispettive edizioni passate; così come su Rai2 era saltato I fatti vostri e su Rai3 Agorà e Elisir.

“La Rai - si legge nella nota - comincia che, a causa di una agitazione sindacale, è stata proclamata l’astensione dalle prestazioni accessorie e straordinarie nel periodo dal 9 ottobre al 7 novembre prossimo. Di conseguenza, nel suddetto periodo, la normale programmazione televisiva potrebbe subire delle modifiche”. La questione va avanti ormai da mesi, con i sindacati che lamentano “l’inerzia aziendale e la sua incapacità di far fronte alle sacrosante richieste”.

