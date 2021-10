Striscia la Notizia, un solo brutale pugno in faccia: come hanno massacrato Vittorio Brumotti, il video-choc

07 ottobre 2021 a

Un video di una crudezza disarmante. Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la notizia, ha rischiato ancora una volta la vita durante un servizio sullo spaccio di droga a San Severo, in provincia di Foggia.

Quando Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, i due conduttori di questa nuova stagione del tg satirico fondato e diretto da Antonio Ricci, mostrano al pubblico una parte della aggressione, diventa chiara e manifesta al pubblico la violenza subita da Brumotti e il pericolo a cui è andato incontro.





Brumotti colpito con un pugno: guarda il video di Striscia la notizia

Il video è solo una anteprima, perché il backstage integrale andrà in onda questa sera, giovedì 7 ottobre. Ma basta e avanza per "annusare il clima". Dall'intimidazione verbale si è passati subito ai fatti: mani addosso, calci, pugni. Inizia un uomo, che incurante della presenza della telecamera e di alcuni agenti delle forze dell'ordine accorsi sul posto inizia a inveire in dialetto foggiano rincorrendo Brumotti. Il peggio deve però ancora arrivare. A un certo punto l'inviato di Striscia, correndo nella calca che si è formata, si ritrova davanti il suo "carnefice" che lo colpisce in pieno volto con un pugno di inaudita violenza. Brumotti urla per la sorpresa e il dolore: "Ahhh", prima di cadere rovinosamente sull'asfalto, con la telecamera ancora in pugno.

"Il nostro inviato - spiega Siani una volta che la regia torna in studio - è stato costretto a ricorrere alle cure in ospedale e nella colluttazione sono rimasti feriti anche due agenti della Polizia". Una aggressione mostruosa a cui ha fatto seguito l'arresto di due pregiudicati.



