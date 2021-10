Ballando con le Stelle, "accadrà di tutto": torna Alessandra Mussolini, la brutale promessa

07 ottobre 2021 a

Alessandra Mussolini è pronta a ritornare a Ballando con le Stelle, dove è riuscita a piazzarsi al terzo posto in coppia con il ballerino Maykel Fonts, l’ex parlamentare sarà nuovamente accolta da Milly Carlucci nel talent show di Rai1, in partenza sabato 16 ottobre 2. Per lei è stato pensato un ruolo del tutto inedito.

L’annuncio, che conferma i rumors circolati, è arrivato nel corso de La Vita in Diretta. Interrogata da Alberto Matano, Alessandra ha dato qualche info sulla sua nuova veste, anche se non è scesa nei dettagli: “Potrebbe essere tutto. Potrebbe succedere di tutto. Potrebbe esserci la vendetta postuma. Vi dico solo questo. Sfarfalleggio, vado, faccio, incursioni, quelle che mi viene di fare faccio. Dato che io ho vissuto l’esperienza dei ballerini, dei concorrenti, e quello che non ci hanno fatto passare, dirò anche la mia. Uno deve parlare, perché s’ha da sfogà unu pocuu. Io riceverò tutto, suggerimenti… ne vedremo delle belle“, ha spiegato la Mussolini.

La presenza di Alessandra Mussolini, che nella quindicesima edizione si è scontrata con la giurata Selvaggia Lucarelli, metterà ulteriore pepe al programma. “L’ennesima genialata di Milly“ l’ha definita il conduttore di La Vita in Diretta, Alberto Matano.

