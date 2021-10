Che tempo che fa, sconcerto per Fabio Fazio: "Ti sei candeggiato la faccia?". In studio così, la foto lascia interdetti

11 ottobre 2021 a

Nuovo look per Fabio Fazio. A Che Tempo Che Fa il conduttore si presenta con la barba bianca. Un cambiamento che aveva già turbato Luciana Littizzetto nella puntata precedente in onda su Rai 3. "Ma cosa hai fatto? Ti sei candeggiato la barba", aveva detto la comica per poi rincarare la dose: "Hai messo la faccia nella farina?". Domande a cui Fazio aveva risposto con grande ironia: "Sto facendo un provino per fare il nonno di Heidi".

Nonostante i pochi complimenti, il conduttore si è ripresentato in studio per la puntata del 10 ottobre con la stessa barba bianca. Un look che ha scatenato i telespettatori. Su Twitter molti hanno trovato una certa somiglianza con Capitan Findus, il personaggio ormai più che noto della tv. E in effetti la foto lascia ben pochi dubbi. "Fazio - si chiede un utente - si è digievoluto in Capitan Findus?".

Qualcuno però si prepara già al look invernale e risponde con una foto di Babbo Natale. Certo è che sono tutti concordi nel bocciare la scelta stilistica del volto Rai. Addirittura alcuni avanzano anche l'ipotesi: "Chi lo consiglia per il look andrebbe rivisto". E chissà se questa volta seguirà i consigli dei suoi fan.

