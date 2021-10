Striscia la Notizia, "quei soldi hai intenzione..." e giù botte: l'inviata e la troupe aggrediti dall'Imam di Bari

11 ottobre 2021 a

L’inviata Rajae di Striscia la Notizia, in onda questa sera 11 ottobre su Canale, è tornata a Bari per occuparsi di una sua vecchia conoscenza: l’Imam Sharif Lorenzini El Kafrawy, che si autodefinisce presidente della comunità islamica d’Italia, finito agli arresti domiciliari nel 2018 in seguito ai servizi di Striscia con le accuse di appropriazione indebita e frode. Sharif è stato condannato a rendere quasi 100mila euro alla Regione Puglia.

Oggi Lorenzini ha ripreso a occuparsi di certificazioni Halal (ciò che è lecito secondo l’Islam) di alimenti. Ma non ha gradito la domanda di Rajae sulle sue intenzioni riguardo ai soldi da restituire. L’inviata è stata insultata e aggredita insieme al cameraman, finito in ospedale.

Secondo le accuse degli investigatori, Lorenzini si sarebbe indebitamente appropriato di circa 360mila euro di una delle sue società di certificazione halal, causando inoltre un danno di oltre 1,8 milioni di euro, attraverso una serie di altre condotte fraudolente. Obiettivo: estromettere il fratello da diverse società specializzate nella certificazione internazionale di prodotti rispondenti ai dettami della legge islamica (halal) per realizzare profitti illeciti legati a un giro di marchi e licenze che viaggiano da una società all’altra.

