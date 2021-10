Uomini e Donne, Gemma Galgani bacchetta Gianni Sperti: "Battute gratuite e di pessimo gusto"

12 ottobre 2021 a

a

a

Nuovo immancabile scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani nella puntata di Uomini e donne andata in onda questo pomeriggio su Canale 5. Questa volta la discussione ha coinvolto pure l'altro opinionista del programma, Gianni Sperti. Tutto è iniziato durante la presentazione di un nuovo cavaliere, quando la Cipollari - riferendosi a Gemma - è intervenuta così: "Ti può interessare una signora vestita di rosso?”. Un attacco a cui la dama torinese ha voluto replicare subito, aggiungendo: “Stai condizionando pure Gianni, che prima ha fatto delle battute gratuite e davvero di pessimo gusto…”.

"Non si vedono né si sentono". Per la De Filippi si mette malissimo: un accusa senza precedenti

Sperti, però, di fronte a questa affermazione è letteralmente caduto dalle nuvole e alla Galgani ha chiesto: "Ma di che battute parli?". La questione poi non è stata approfondita perché nel frattempo è andato avanti lo scontro con Tina. La dama torinese si è detta stanca di tutta la situazione e ha attaccato l'opinionista sua "rivale": "Pensa alle tue merendine invece di pensare me…Ti è mancata la merenda? Basta parlare di me…”.

"Forse ho sbagliato". Armando deriso da tutti per i capelli. Come si presenta a U&D: grosso imbarazzo | Guarda

A un certo punto della discussione è intervenuta anche la padrona di casa, Maria De Filippi, che ha voluto tranquillizzare il nuovo cavaliere: "Non ti preoccupare…Fanno sempre così…”. Una rassicurazione in chiave ironica, insomma. Ma neanche questo è riuscito a fermare le due. Tina ha continuato a fare battutine su Gemma, la quale non ha esitato a nascondere tutto il suo disappunto: “Ancora continui? Insisti? Basta!”. Per stemperare un po’ la situazione - abbastanza tesa - è intervenuta di nuovo la De Filippi, che ha rimproverato l'opinionista: “Basta Tina, piantala!”.

"La cena la paga...". Umiliazione in studio dalla De Filippi: tra Michele e Isabella finisce male

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.