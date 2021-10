Oggi è un altro giorno, Serena Bortone e l'inizio di diretta anomalo: "Qui è sempre peggio"

12 ottobre 2021 a

La puntata di Oggi è un altro giorno di oggi, martedì 12 ottobre, ha avuto un inizio anomalo. Serena Bortone, infatti, è entrata in studio sulle note della versione remixata di Bongo Cha Cha Cha da Caterina Valente ed ha visto Memo Remigi e Jessica Morlacchi e le gemelle (le Twin) Ylenia e Nicole Burato ballare il brano. Inoltre tra gli ospiti fissi vi era anche Pino Strabioli, intento a leggere un libro incentrato su La vita di Gabriele D’Annunzio.

“Buon pomeriggio ma qui è sempre peggio ma è così che si sta in una studio televisivo?", ha detto la Bortone sorpresa dall’inizio di puntata anomalo: “In tutto questo siamo ad Oggi è un altro giorno”. Serena Bortone e tutti i suoi ospiti su citati hanno iniziato la diretta in modo anomalo facendo divertendosi a cantare e ballare. Serena Bortone alla fine ha, in modo ironico e scherzoso, richiamato i suoi ospiti all’ordine e poi rivolgendosi ai telespettatori ha ammesso: “Se non ve ne fosse accorti in mezzo a tutto questo bailar siamo ad Oggi è un altro giorno.”

Serena Bortone in questa seconda edizione di Oggi è un altro giorno continua a mescolare intrattenimento e informazione e, a giudicare dai buoni ascolti, tale miscela sembra funzionare. Nella puntata di oggi tra l’altro sono stati ospiti anche il cantante Toni Santagata e Walter Veltroni.

