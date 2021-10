Gf Vip, Lorenzo Amoruso fa crollare in lacrime Manila Nazzaro: "Il bambino che abbiamo perso. Io, ora..."

12 ottobre 2021 a

Manila Nazzaro al Gf Vip è rimasta commossa dopo la dedica del fidanzato Lorenzo Amoruso per il suo compleanno. "Amore mio, mi manchi tantissimo. Hai parlato molto di questo bimbo che abbiamo perso, ma sai che il mio amore per te non cambierà mai. Dimentica, andiamo avanti, siamo una famiglia e abbiamo tutto per essere felici. Io ci sono stato e ci sarò sempre", dice l'ex calciatore in un videomessaggio. E a sorpresa nel finale si aggiunge il saluto dei figli di Manila.

La gravidanza interrotta per Manila Nazzaro è stata un dolore immenso raccontato tra l'altro nel salotto di Verissimo a Silvia Toffanin. Lei e il compango desideravano molto un figlio. "Sarebbe stato il frutto di una ripartenza", aveva spiegato Manila. Ora è proprio Amoruso a chiederle di cancellare il passato.

La Nazzaro,madre di due bambini Nicolas e Francesco Pio, nati dal precedente matrimonio con il calciatore Francesco Cozza, parlando dell’aborto vissuto ha confessato: “Il 17 novembre per un controllo abbiamo scoperto che il cuoricino del bambino che aspettavo non batteva, quindi inizialmente si è ipotizzato che ci volesse più tempo. Lorenzo ha capito subito che non c’era più niente da fare mentre io non volevo accertarlo, lo sentivo ancora dentro, avevo una certezza fisica. Poi, un ulteriore controllo ha certificato che la gravidanza si era interrotta a nove settimane”.

