Le Iene, Rocio Munoz Morales: "Caliente uguale mig***a". Bufera sul monologo "anti-italiano"

Una contestatissima Rocio Munoz Morales debutta alle Iene da conduttrice, con un monologo bollato da molti telespettatori come "anti-italiano". La scelta degli autori dello storico programma di Italia 1 guidato da Davide Parenti è, da questa stagione, affidare ogni puntata a una donna diversa per affiancare Nicola Savino dopo l'addio di Alessia Marcuzzi. Martedì sera è toccato alla moglie di Raoul Bova, spagnola da anni italiana d'adozione, il cui discorso è stato particolarmente polemico.

Il tema è quello della discriminazione, dell'accoglienza, della integrazione. Lei stessa si definisce giustamente "una privilegiata", perché poco ha a che spartire con chi in Italia è arrivato con un barcone o a piedi, per fame e disperazione. La 33enne però non risparmia bacchettate agli italiani: "Alcuni stranieri valgono meno di altri, chi arriva senza soldi e solo con la sua cultura vale ancora meno. Vieni dai Balcani? Sei una minaccia. Africano? Non esisti. Arabo? Terrorista. Cinesi? Tutti uguali. Noi spagnoli siamo quasi al vostro livello, ma inferiori. Quando sono arrivata potevo leggere il vostro pensiero. Rocio, spagnola, ballerina e quindi caliente. Ennò signori, io sono cerebrale e perfezionista, ma caliente per niente. Che poi dicono caliente ma pensano mign***a. Io insegno alle mie figlie che nessuno vale più di un altro e che giudicare senza conoscere non dice niente su come sono gli altri, ma dice moltissimo su come siamo noi".

Tra i commenti sui social in tempo reale, sono tantissime le critiche, che arrivano fino alle stroncature. "Senza alcun senso il monologo di Rocio, davvero imbarazzante", si legge. O ancora: "Un monologo vuoto come quello di Rocio subito dopo un servizio sconvolgente come quello dei senzatetto romani. Una scelta pessima" o "Rocio questo discorso puoi farlo in Spagna, dato che siete voi che respingete gli immigrati al confine. Noi siamo molto ospitali e specialmente accogliamo. Monologo bocciato".

