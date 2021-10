Le Iene, Valentina Persia picchia: "Caz***o metti le mani addosso". Seno rifatto, finisce in disgrazia

Francesco Fredella 13 ottobre 2021 a

“Ti gonfio…Caz**o metti le mani addosso… Vedi di andartene prima che ti gonfio… Cosa tocchi?”: Valentina Persia sbotta. E perde la pazienza. Si agita. Lo scherzo de Le iene è davvero pesante. Stavolta, la comica ed ex concorrente dell'Isola dei famosi perde le staffe e s'infuria. Tutto per colpa di una protesi al seno che, nello scherzo messo in piedi da Italia1, avrebbe qualcosa per attirare gli uomini. E quando le toccano il lato B esplode. “Sto tremando… Sono agitata…”, urla. Poi piange e dice: “Sto vivendo un incubo… Devono togliermi questo seno…”. Nel giro di poco tempo, però, la situazione sfugge di mano a tutti e la produzione è costretta ad annunciare che si tratta di uno scherzo.

La Persia la settimana scorsa in un'intervista al settimanale Chi ha rivelato di aver sofferto di depressione dopo il parto. Una circostanza che ha fatto venire a tutti la pelle d'oca perché comune a tante altre donne. L'ex naufraga dell'Isola dei famosi è tornata in tv con un programma su Italia1 dove si cimenta nella sua specialità: i monologhi. Ma lo scherzo de Le iene la fa andare su di giri.

Ci pensa Stefano Corti a rivelare la messa in scena: “Sei vittima di uno scherzo de Le Iene”. Lei crolla. Poi un sospiro di sollievo. “Questo scherzo va avanti da 3 mesi…”, dice Stefano. E Valentina Persia si arrabbia. Poi scoppia a ridere. “Non potete capire cosa ho passato in questi ultimi mesi per colpa loro…”, dice. Per fortuna non manca il lieto fine. Le Iene sono davvero terribili!

