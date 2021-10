Ti Sento, Rocco Siffredi e il lutto terrificante: "Avevo 6 anni. Come è morto mio fratello", vita stravolta

13 ottobre 2021 a

Un lutto che in pochi conoscono, ma che lo ha segnato per sempre. A Ti Sento, il programma di Rai2 condotto da Pierluigi Diaco, Rocco Siffredi ha parlato di un passato doloroso. All’età di 6 anni, infatti, il re del porno ha perso il fratello Claudio. "Mia madre l’ho vista soffrire sempre. Una donna che perde un figlio di 12 anni per una crisi epilettica, io ne avevo 6, e tutto ad un tratto impazzisce… Mia mamma metteva da mangiare sul tavolo anche per mio fratello Claudio che non c’era più".

Il giorno della tragedia per Siffredi è indimenticabile: "Sono all’asilo, mi vengono a prendere: non è come al solito mia sorella ma una vicina di casa. Mi porta a casa e io sento le grida sotto casa… quel giorno ha cambiato la nostra famiglia". Oggi, prossimo ai 60 anni, l'attore ha una bellissima famiglia a cui vorrebbe dedicare tutto il suo tempo, ma per lui è ancora difficile lasciare il lavoro: "Tanti mi chiedono: ‘Ma come fai ancora a fare queste performance’. La verità è che non vorrei mai arrivare a dire che non ce la faccio più", aveva raccontato in precedenza al Corriere della Sera ammettendo di sentire l'età.

Da qualche anno - ha confermato senza alcun pudore - mi guardo allo specchio e mi dico: ma che ci fai tu con le ventenni… Non mi sento più a mio agio davanti al corpo di una ragazza". Proprio per questo Siffredi non ha escluso un addio definitivo al mondo che l'ha reso famoso.

