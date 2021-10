Ballando con le stelle, bomba-Bruzzone: "Morgan e Selvaggia Lucarelli? Sarà bello, perché...", un gossip clamoroso

13 ottobre 2021 a

Ballando con le stelle sta per ripartire su Rai uno. E Roberta Bruzzone, che sarà nella giuria del programma di Milly Carlucci, in una intervista a Novella 2000 si dice sicura che ne vedremo delle belle. Secondo la criminologa il personaggio più sorprendente sarà Morgan: "Credo che lui ci farà lavorare parecchio…". E ha confessato che si aspetta delle performance interessanti: "Per certi versi anche controverse…". La Bruzzone ha poi osservato che Morgan peraltro si ritroverà Selvaggia Lucarelli nella giuria di Ballando, con la quale ha avuto una storia in passato. Insomma, potrebbero esserci dei veri e propri momenti memorabili: "Credo che il tipo di confronto che si instaurerà tra loro sarà uno degli aspetti più interessanti", ha detto ancora.

Insomma la criminologa è convinta che Morgan e Selvaggia Lucarelli saranno i veri protagonisti di questa edizione. Ma non solo. Alla domanda della giornalista del magazine che le ha chiesto quali sono gli aspetti che preferisce di più di Ballando con le stelle, la Bruzzone ha risposto che questo show sia molto interessante perché nel corso delle puntate viene svelata la vera natura dei vari concorrenti: "E’ un programma che svela la vera natura e le vere caratteristiche di un soggetto e anche le sue fragilità".

