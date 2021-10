Oggi è un altro giorno, Yvonne Sciò: "Quando vivevo con le suore...". Ciò che non aveva mai detto, si capisce tutto

13 ottobre 2021 a

A Oggi è un altro giorno, il programma su Rai 1 condotto da Serena Bortone. Yvonne Sciò. L'attrice è diventata famosa dopo lo spot a cui ha preso parte da ragazza, quello della Sip, con la celebre frase: "Mi ami? Ma quanto mi ami?". Nella puntata del 13 ottobre la Sciò ha svelato il suo desiderio: "Adesso vorrei rifarlo con mia figlia che fa la mia parte e io quella della mamma".

Dietro alla pubblicità c'è però un retroscena che in pochi conoscono e che l'attrice ha voluto confidare proprio alla Bortone: "Pensa che al tempo per girare la pubblicità abbiamo dovuto sostituire proprio l’attrice che faceva la mamma perché aveva degli impedimenti ed è stato chiesto a una donna in un bar che stava tranquillamente bevendo un cappuccino. Alla fine ha accettato e anche per lei la vita è un po’ cambiata".

Ma nel suo passato non è l'unica esperienza televisiva: "Vivevo con le suore sulla Cassia a Roma per imparare il francese, dormivo lì ed ero un po’ isolata, fuori dal mondo. Dopo lo spot sono arrivata a Non è la Rai ma dopo tre mesi ho abbandonato. Primo perché non mi sentivo all’altezza, poi perché volevo essere libera. Un po’ me ne pento, avrei fatto più soldi ma è stata una scelta artistica". Oltre a questo nessun rimpianto. Yvonne oggi è anche una regista. Tra gli ultimi impegni il Docufilm "Seven Women", quello che lei definisce "un lavoro che riguarda sette donne, donne completamente diverse che mi hanno colpito nella vita. Trovo che ognuno di loro è parte di me, tante realtà diverse che ti danno un segno di speranza. Senza dare un giudizio".

