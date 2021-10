Uomini e donne, Tina Cipollari contro Gemma Galgani: "Ti devi vergognare", caos in studio

14 ottobre 2021 a

Nuovo scontro dai toni accesi quello andato in onda a Uomini e donne tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, rivali storiche del programma di Maria De Filippi. Tutto è iniziato prima dell'ingresso in studio di Costabile, uno dei cavalieri del trono over con cui la dama torinese si è trovata molto bene. In quel momento, l'opinionista ha attaccato Gemma dicendole: “Ti devi vergognare!".

Ma ancor prima in realtà, Tina ha iniziato a stuzzicare la Galgani. Dopo non averla vista in studio, infatti, è subito passata all'attacco: “La mummia non è seduta. Farà la passerella immagino!”. A quel punto è intervenuta la padrona di casa, che ha spiegato: "Sono successe tante cose nella sua vita. Ha individuato un altro signore. Nella vita di Gemma è entrato Costabile, si sono sentiti al telefono tutta la settimana”. Ma la Cipollari l'ha interrotta, provando a indovinare cosa potesse esserle successo: "Che è successo, le è scoppiato il seno? No, si è fidanzata seriamente?”.

Poi, dopo aver visto il filmato sull'uscita di Gemma e Costabile, ha detto: "Lui chissà che drammi ha avuto nella vita per definirla una gioia”. Nel frattempo la Cipollari ha anche posizionato il pupazzo da lei creato a forma di mummia in mezzo al pubblico e ha minacciato la Galgani: "Se lo tocca faccio una strage oggi!”. Alla fine c'è stato l'ingresso della dama torinese che, commentando l'esterna col cavaliere, si è detta molto contenta: "Sto benissimo, abbiamo degli sguardi che sono più importanti di qualsiasi parola. A un certo punto c’è stato un bacio vero, quindi non c’è bisogno di aggiungere tante parole”. Poi rivolgendosi a Tina e al suo pupazzo, ha perso la pazienza: "Smettila di fare queste cretinate, non va proprio bene”. "Sei una gran maleducata”, ha risposto subito la Cipollari.

