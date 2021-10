Ascolti boom, Eleonora Daniele raggiunge il 19% di share. Così vola Rai1 nel daytime

14 ottobre 2021 a

Successo. Uno dopo l'altro. E lo share sale. Eleonora Daniele, ormai da 20 anni alla guida dei programmi di Rai1, brinda ad un altro traguardo: oltre il 19% di share mentre Mattino 5 resta sotto il 17% di share. Una squadra vincente, un programma che vince e convince: servizi con ricostruzioni dei fatti di cronaca e attualità montati da veri professionisti, inviati in giro per l'Italia. Nulla viene lasciato al caso. E si dice, voci di corridoio, che le riunioni di redazione sono sempre molto lunghe: la Daniele vuole andare a fondo scartabellando documenti, atti giudiziari e giornali. Il lavoro ben fatto porta sempre risultati sorprendenti per la giornalista padovana che da diversi anni porta avanti battaglie di ogni tipo, sempre schierandosi dalla parte dei più deboli. Contro il bullismo, contro la violenza sulle donne, contro ogni forma di violenza: Eleonora schiera i suoi inviati, praticamente in giro per l'Italia. Nel suo salotto tv si raccontano tanti personaggi che si sentono a proprio agio. E' di alcuni giorni fa l'intervista a Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello, che sta combattendo contro una brutta forma di tumore al seno. Poi Georgette Polizzi, stilista e imprenditrice, che ha fatto commuovere tutti raccontando le violenze subite tra le mura di casa quando era bambina. Adesso aspetta una figlia ed Eleonora seguirà, passo dopo passo, la gravidanza. Ovviamente ampio spazio alla cronaca: da Denise Pipitone agli ultimi avvenimenti, come quello legato alla sparizione di Alessandro Venturelli. Sarebbe stato avvistato nei pressi della stazione di Padova e proprio a Storie italiane sono arrivate varie testimonianze. Sua madre, che lo cerca da dicembre dello scorso anno, è stata ospite in collegamento con la Daniele.

