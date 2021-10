Domenica In, massacro per Guillermo Mariotto: "L'unica cosa che vuole", gode Al Bano Carrisi

17 ottobre 2021 a

Qui Domenica In, il programma condotto da Mara Venier su Rai 1. La puntata è quella di oggi, domenica 17 ottobre: si ritorna in onda dopo lo stop della precedente settimana dovuto alla partita della nazionale.

Il programma inizia con un'intervista a Nino D'Angelo prima e Pier Paolo Pretelli poi, quest'ultimo seguitissimo dalle sue numerose fan, che hanno accompagnato la sua comparsata su Rai 1 da un diluvio di commenti estatici su Twitter.

Poi, però, i riflettori si spostano su Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci tornato in onda ieri sera, con la prima puntata della nuova edizione. E tra i ballerini ecco anche Al Bano Carrisi, assolutamente scatenato, protagonista di uno show a tutto tondo.

Ma la danza di Al Bano non è stata gradita dal graffiante giudice Guillermo Mariotto, che gli ha dato "zero" come voto. Carrisi, per tutta risposta, gli ha urlato: "Tienitelo il tuo zero". E del caso, se ne è parlato proprio a Domenica In, dove ha detto la sua Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che non ha risparmiato una "fucilata" a Mariotto: "Con i suoi zero vuole solo calamitare l'attenzione", lo ha impallinato. Gode Al Bano e, probabilmente, Alessi non ha tutti i torti...

