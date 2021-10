Domenica In, Mara Venier: "Due anni chiuso in casa". Choc: com'è ridotto Nino D'Angelo

17 ottobre 2021 a

Nino D'Angelo è stato ospite della puntata di oggi 17 ottobre di Domenica In, su Rai uno, ed è stato intervistato dalla sua grande amica Mara Venier. L'attore e cantante napoletano non ha passato un bel periodo, come ha premesso la conduttrice: "Due anni che sta chiuso dentro casa. Ha avuto una crisi esistenziale. Ho provato a dargli una mano, ma niente da fare”.

Nino D’Angelo ha quindi deciso di raccontare la sua depressione, cominciata quando ha perso i suoi genitori a cui era legatissimo: “Si diventa una nullità. E’ inspiegabile se uno non tocca con mano”. L'artista partenopeo ha però ringraziato Mara Venier che gli è sempre stata vicino e lo ha sostenuto davvero con la sua presenza e con il suo affetto.

Adesso il peggio sembra passato. Nino D’Angelo sta molto meglio e ha detto che in parte è merito della nascita dei suoi quattro nipoti, soprattutto però è grazie all’amore della moglie Annamaria con cui sta da più di quarant’anni. L'artista napoletano si è poi commosso ricordando la madre che lui sente sempre presente e ha anche cantato una canzone. Tutto molto commovente.

