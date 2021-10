Ti Sento, telefonata in diretta a Sandra Milo: "Tuo figlio è morto". Dopo 31 anni di silenzio, un'accusa pesantissima

18 ottobre 2021 a

Sandra Milo, sarà ospite, martedì 19 ottobre, di Pierluigi Diaco a Ti Sento su Rai 2. Sandra Milo tornerà al passato e racconta l’ormai mitica telefonata fatta da un anonimo ascoltatore durante il programma “L’amore è una cosa meravigliosa”, che l’avvisava di un incidente in cui era stato coinvolto il figlio Ciro. Alla notizia, poi rivelatasi falsa, la Milo abbandonò la trasmissione terrorizzata, gridando il nome del figlio: "L'accusa di aver organizzato io stessa quel terribile scherzo – ha spiegato dopo 31 anni di silenzio sulla vicenda - non ha alcun senso".

In quel programma la Milo ricevette una chiamata: "Tuo figlio Ciro ha avuto un incidente", che fece precipitare nella disperazione dell’attrice, "Ciro, Ciro...", il suo famoso grido diventato un tormentone. Per la prima volta dopo 31 anni Sandra Milo racconterà tutta la verità su quell'episodio che a distanza di tanto tempo continua a ferirla quando viene riproposto in tv o sul web.

"L'accusa di aver organizzato io stessa quel terribile scherzo insieme agli autori – ha spiegato la Milo al conduttore - non alcun senso". Il programma andrà in onda su Rai 2, in seconda serata, alle 23.30.

