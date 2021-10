Uomini e donne, il dramma di Luca: "Io sono nato, mia madre è andata in coma", choc in studio

18 ottobre 2021 a

"Quando sono nato, mia mamma è entrata in coma". Le parole di Luca, corteggiatore di Roberta a Uomini e donne, hanno spiazzato tutti i presenti. Il ragazzo ha spiegato che sua madre ha avuto diversi problemi dopo il parto, tra cui un tumore. Poi ha raccontato di esserle stato molto vicino anche "quando ha dovuto affrontare la depressione". Durante un battibecco con l'altro corteggiatore, Samuele, Luca ha parlato della sua infanzia e delle difficoltà vissute in quel periodo.

Il suo passato ovviamente ha condizionato molto la persona che è oggi. Ecco perché poi ha confessato: "Questo è il motivo per cui non posso vedere soffrire una donna, perché già a 14 anni dovevo essere io l'uomo di casa". Le parole del giovane hanno commosso tutti in studio, compresa l'altra tronista, Andrea Nicole, che ha detto: "Mi ha emozionato sentire le sue parole perché alla fine sembra un po' caciarone, ma dietro il suo personaggio si vede che c'è qualcosa".

La toccante confessione di Luca è seguita a un attacco da parte di Samuele, che lo aveva accusato di essere troppo arrogante nei confronti delle donne. Maria De Filippi allora è intervenuta per difendere Luca e anche Roberta ha confessato di non essersi mai sentita aggredita da lui. Spronato dalla situazione, il corteggiatore ha raccontato diversi episodi del suo delicatissimo passato.

