Striscia la notizia, l'investimento-truffa: addio a tutti i tuoi risparmi, come ti rovinano

La maggior parte delle truffe sugli investimenti con rendimenti eccezionali e alti guadagni, si fondano tutte sul cosiddetto "schema Ponzi". Conviene stare in guardia, specie in tempi di cryptovalute. Marco Camisani Calzolari, l'inviato di Striscia la notizia, ha spiegato ieri nella puntata del 18 ottobre, come funzionano questi raggiri. La tecnica, inventata da un immigrato italiano negli Stati Uniti, ha successo da anni.

E funziona più o meno sempre seguendo questo schema. "Uno: al potenziale cliente viene promesso un rendimento eccezionale e in breve tempo. Due: la piattaforma, il truffatore o l'azienda, restituisce velocemente parte della somma investita, per non destare sospetti". E ancora: "Tre: la voce si sparge e i clienti cadano nella rete. Quattro: tutto crolla quando le richieste di rimborso superano gli investimenti". Il problema, prosegue Camisani Calzolari è che "la mente umana è progettata per cadere in questo sistema. Il meccanismo viene legato alle mode del momento. L'ultima è quella delle cryptovalute".

Un'altra leva del Ponzi "è che chi sta dentro tira in mezzo altre persone ma ne esce senza più soldi. Quindi amici occhi aperti".

Intanto, una buona notizia: il garante della privacy sta indagando sulle segnalazioni degli utenti sulle app spione.

