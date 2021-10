Bancomat, "errore al prelievo": l'ultima truffa del finto funzionario, come ti prosciugano il conto

18 ottobre 2021 a

a

a

Una nuova truffa legata al bancomat, e perpetrata a i danni degli anziani, si sta diffondendo in Italia. L’allarma arriva direttamente dalla Polizia di Stato, che sui suoi canali ufficiali ha messo in guardia tutti i cittadini su un raggiro che sta diventando piuttosto di moda in diverse città.

Bancomat, la cifra che non devi mai prelevare: occhio, se "sgarri" il Fisco ti bastona

“Ci giungono segnalazioni per dei tentativi di truffa fatti da un finto impiegato di banca o della posta”, si legge nel comunicato della Polizia di Stato, che ha poi descritto nel dettaglio come avvengono i raggiri: “Il truffatore avvicina un anziano che ha da poco prelevato contanti, chiedendo di controllare il numero di serie delle banconote, che potrebbe avere un ‘errore’”. Ovviamente nulla di tutto ciò è vero, è solo un modo per ottenere i contanti e mettere in atto il piano criminale.

La carta del reddito di cittadinanza? Usata così: "Striscia" imbarazza Di Maio e compagni, occhio al furbetto | Guarda

È in quel momento, infatti, che avviene la truffa: “La vittima, fidandosi, consegna i soldi in mano al truffatore che molto velocemente li sostituisce con dei soldi falsi. Condividete con i vostri anziani e aiutateli a difendersi”, è la chiosa della Polizia di Stato. La quale sul proprio sito continua ad aggiornare i modi e le tecniche nuove in cui vengono condotte questo tipo di truffe legate al bancomat.

Video su questo argomento Pagamenti elettronici: è boom dopo la pandemia, ma smettiamola di criminalizzare chi usa il contante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.