Elisabetta Canalis, alle Iene i dettagli spinti del marito: "Il miglior rapporto della mia vita?"

Il marito di Elisabetta Canalis, Brian Perri, si è sbizzarrito in un'intervista a Le Iene e ha raccontato tutti i dettagli intimi della sua relazione con l'ex velina. Diversamente dalla moglie, Perri non appartiene al mondo dello spettacolo, è un chirurgo specializzato in chirurgia ricostruttiva. La trasmissione di Italia 1, però, è riuscita a fargli delle domande un po' scomode sulla sua vita privata e sul rapporto di coppia con Elisabetta.

Perri, convinto da Le Iene, ha anche "dato i voti" alla moglie e in particolare alle sue performance sotto le coperte. In particolare, ha confessato: "I migliori rapporti intimi della mia vita? Se pensate davvero che io possa rispondere in maniera diversa...". Ma non ha parlato solo di questo. Ha dimostrato anche di essere un marito particolarmente innamorato, fedele e disponibile.

Perri, per esempio, ha raccontato di aver accettato che Elisabetta resti in contatto con alcuni dei suoi ex. A patto che, ovviamente, anche lui possa fare lo stesso, come a volte è effettivamente accaduto. "Un ex le ha scritto il giorno di Natale. Io ho detto ok, sentirò anche io le mie ex", ha detto Brian. Il medico, che ha rivelato di non essere né possessivo né geloso, ha ammesso che il primo bacio con la Canalis è avvenuto già al primo appuntamento, anche se aveva scelto "di non andare fino in fondo". Elisabetta, poi, interrogata da Nicola Savino, ha confermato che anche per lei quello con Brian è stato il miglior rapporto intimo della sua vita.

