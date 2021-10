Oggi è un altro giorno, la follia di Johnson dei Righeria: "Quanto ho pagato un taxi", ma stiamo scherzando?

20 ottobre 2021 a

Ivana Spagna e Johnson Righeira sono stati ospiti di Oggi è un altro giorno”di Serena Bortone in onda su Rai 1. Le due pop star hanno raccontato su RaiUno la loro carriera. "Si vendevano parecchi dischi all’epoca - ha spiegato Spagna - tante canzoni sono rimaste. E’ un discorso che vale per la musica come per l’arte. I nostri look di allora sono strepitosi anche oggi", ha spiegato la cantante.

Mentre l'ex Righeira ha raccontato un particolare episodio: "Una volta, al culmine del successo, ho preso un taxi per un lungo viaggio. Ero a Riccione, avevo un appuntamento e stavo facendo tardi. L’unica possibilità, anche perché non ho la patente, è stato prendere un taxi… fino alla provincia di Salerno. 900mila lire del vecchio conio, lo stipendio mensile di un impiegato al tempo. Il periodo era frenetico, sono arrivato al successo senza fare gavetta… diciamo che l’ho cominciata dopo. Io mi sono adattato, non ero particolarmente esaltato neanche prima", ha rivelato.

Anche Ivana Spagna ha parlato del suo passato, tornando al Sanremo del 1995 con la conquista della terza posizione: "Hanno fatto vincere i miei genitori, che mi portavano ai concorsi con la Bianchina. Un regalo a mio papà, che mi guardava da lassù e a mia mamma, che al periodo stava molto male e che sentivo ogni giorno. Io faccio il lavoro che è la mia passione, in questo siamo benedetti". Il successo per Spagna è arrivato dall'estero: "All’inizio in fondo ero molto più famosa all’estero. “Easy Lady” l’abbiamo stampata con mio fratello, per caso alcune copie sono finite in Francia e da allora il boom, mi volevano tutti. In Italia la popolarità vera è arrivata nel ’95 con Sanremo", ha ricordato.

