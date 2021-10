Striscia la Notizia, boschi e città invase dai cervi? L'errore che non devi mai fari: i rischi sono enormi

21 ottobre 2021 a

A Striscia la Notizia un consiglio utile sui cervi in amore. A parlarne è il giovane consulente scientifico Gabriele Scola, aiutato da Pietro Genovesi, responsabile fauna selvatica ISPRA. Questa infatti è la stagione dell'amore per i cervi e il bramito non mente. "È un segnale inequivocabile - spiega Genovesi -, le femmine sentono il bramito e capiscono se i maschi sono in buone condizioni fisiche e si avvicinano costituendo una sorta di harem".

E ancora: "Tra grandi maschi arrivano a combattere per conquistare le femmine". Si tratta, spiega l'esperto, "di una fase in cui questi animali sono molto vulnerabili". Il pericolo per l'uomo è elevato, soprattutto perché - come raccontato nella puntata del 20 ottobre dal tg satirico di Antonio Ricci - il numero di cervi negli ultimi anni è aumentato e non si escludono incontri ravvicinati.

"Dobbiamo imparare a conviverci condividendo gli spazi - prosegue Genovesi elencando poi cosa non fare assolutamente -. Mai dare da mangiare ai cervi, mai circondarli senza lasciare via di fuga, non avvicinarsi e non toccarli". Come ultimo consiglio quello di non disturbare gli animali "quando hanno riunito il loro harem". Il rischio? Far scappare tutti i cervi. "Avvicinarsi è sbagliato - conclude l'esperto -, crea un disturbo nella fase di riproduzione e può causare addirittura la morte di questi animali".

Qui l'intero servizio di Striscia la Notizia sui cervi in amore

