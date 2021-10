PiazzaPulita, Corrado Formigli minaccia Giorgia Meloni a poche ore dalla diretta: "Non si parla più di fascismo?"

21 ottobre 2021 a

Anche a urne chiuse Corrado Formigli non demorde. In attesa della puntata del 21 ottobre di PiazzaPulita, l'account Twitter del programma di La7 promette novità. Il riferimento è all'inchiesta che vede coinvolta Fratelli d'Italia. L'annuncio lascia ben poco spazio all'immaginazione: "Dopo le elezioni vedrete che non si parlerà più di fascismi", una tesi molto diffusa e non solo nel centrodestra. E come risposta a questa frase un solo e semplice "continua". Insomma, un modo per dire che nella puntata di questa sera vedremo dell'altro. Insomma, l'assedio continua. Una promessa che ha il sapore della velata minaccia.

Giorgia Meloni in primis ha criticato la campagna d'odio organizzata da Formigli e compagni a ridosso delle Amministrative. Sempre per questo la scorsa puntata di PiazzaPulita la leader di FdI ha pubblicato interamente l'intervista rilasciata all'inviata del programma. "Visto che Formigli e Piazzapulita sono ossessionati da me e da Fratelli d’Italia - aveva scritto su Facebook -, vediamo se stasera si degneranno di mandare in onda questo video senza il solito taglia e cuci. Non ci credo molto, però tentar non nuoce. Nel frattempo qui potete vedere le mie risposte integrali alle faziose insinuazioni di questo giornalismo".

Inutile dire che il gesto ha visto la replica del conduttore di La7: "Giorgia Meloni si lamenta anche oggi del nostro 'taglia e cuci'. Quello che si chiama comunemente, nel giornalismo tv, montaggio. C’è un modo per evitarlo: partecipare in diretta alla nostra trasmissione. La aspetto stasera a Piazzapulita su La7, se vorrà". E a una settimana di distanza la situazione non è cambiata: da una parte la leader di FdI che chiede l'intero girato dell'inchiesta, dall'altra Formigli che rincara la dose senza spiegare i punti ancora oscuri dell'indagine di Fanpage sui presunti finanziamenti illeciti.

