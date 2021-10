Striscia la Notizia, Alberto Angela umiliato da Miriam Leone: ciò che non avevamo visto

22 ottobre 2021 a

Eccoci a Striscia la Notizia, ed ecco ancora Spetteguless, una delle più celebri rubriche del tg satirico di Canale 5, riproposta nella puntata in onda nella serata di giovedì 21 ottobre. Dietro al bancone, ecco Vanessa Incontrada ed Alessandro Siani, che lanciano il servizio con il consueto podio.

In terza posizione il caso-Miriam Leone, che ospite a Domenica In di Mara Venier ha confessato di avere avuto una cotta per Piero Angela, "lo amo", ha ammesso. Dunque, si spreca l'ironia: no, non parlava di Alberto Angela, ma del papà. E così, nel montaggio proposto da Striscia, ecco emergere tutta l'amarezza di Alberto nello scoprire che la meravigliosa Miriam Leone, ex Miss Italia, non parlava di lui.

Dunque, in seconda posizione quella che viene definita "la passione nascosta tra Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi", una passione che sarebbe emersa nel corso dell'ultima puntata di Tu si que vales, il programma del sabato sera in onda su Canale 5. Il primo gradino del podio, invece, è tutto per Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, per le loro accuse a distanza nel corso della settimana: lei ha bollato lui come un millantatore e Bonolis, da par suo, ha risposto sornione ricordando come "la signora evidentemente ha abboccato". Un botta e risposta a distanza, tutto in famiglia, e consumato in televisione.

