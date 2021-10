Detto Fatto, "l'unica cosa che dirò": Carla Gozzi in lacrime, le parole con cui la Guaccero la fa crollare

Francesco Fredella 22 ottobre 2021 a

“Auguro a tutti la fortuna di lavorare con persone come te”. A Detto Fatto su Rai 2 Bianca Guaccero commuove Carla Gozzi. Si tratta di una puntata molto particolare. Carla non riesce a trattenere le lacrime e piange ringraziando la conduttrice di Rai 2. Tra l'altro tutto avviene nel giorno del compleanno della Gozzi, esperta di moda. “Voglio dire una cosa seria, l’unica cosa seria che dirò, io auguro a tutti la fortuna di lavorare ed avere a che fare non solo con una professionista come te, ma con un essere umano come te", dice.

E poi parla Bianca Guaccero, che ammette: “Puntata ricca di emozioni”. Si nota, però, un forte legame tra Bianca e Carla, nel periodo del Lockdown la conduttrice aveva raccontato di aver contato sull'appoggio della Gozzi. Ma la Guaccero, per non farsi prendere troppo dalle lacrime, dice: “Quante emozioni in questa puntata è una puntata molto movimentata". Infatti, si tratta di una puntata piena di colpi di scena che in ogni caso fa salire l'adrenalina dell'emozione.

C'è un'altra notizia che in queste ore sta girando negli ambienti Rai: la possibile chiusura di Detto fatto. Sarà vero? Si tratta, ovviamente, di un'indiscrezione che gira in Rete alla velocità della luce e che secondo la Guaccero, invece, non è vera. Il programma, a quanto pare, sarebbe solido: nessuna fine dietro l'angolo. Pericolo scampato.

