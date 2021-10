Uomini e Donne, Gemma Galgani ha una crisi di pianto: panico in studio

Francesco Fredella 25 ottobre 2021 a

Costabile e Tina Cipollari si stanno conoscendo. Tutto prosegue tra stupore e colpi di scena: Gemma Galgani, nella puntata andata in onda il 25 ottobre 2021, piange. Si dispera. E spiega: “Costabile l’ho trovato molto trattenuto e me l’ha confermato perchè non aveva gradito il termine di Tina“. Gemma Galgani ha un altro scontro con Tina Cipollari nella puntata. “C’è stato un distacco da parte di Costabile”, dice. E Tina rincara la dose con parole fortissime: “Si frequenta sempre con quel signore?”.

Nell’ultima puntata del Trono Over la storica dama aveva detto:“Tina ha voluto buttarmi una cascata di acqua. Non gliela darò mai vinta. Non mi ferma. Arrenditi perchè tanto non ce la fai”. Una guerra aperta, che poi rappresenta l’anima del programma. Entra Gemma e, dalle prime indiscrezioni, partono gli attacchi: “A a lei quell’uomo non è mai piaciuto. Sei talmente scontata. Nessun uomo l’ha corteggiata. Il primo sgangherato che è arrivato lei si è entusiasmata. Lei non vuole uomini di settantenni o sessantenni ma al massimo arriva a quarantanni”. E poi, non felice,’ rincara la dose: “Può essere che mi sono sbagliata. Non me ne frega niente di quello che dici tu Gemma. Ma chi sei, tutta sta saggezza. Esco e non ascolto un bel niente oggi! Basta mi sono stancata mi innnervosisce come persona. Speriamo che fosse la volta buona!”.

Gemma è disperata. Maria vuole capire se è in preda ad una crisi: “Ma stai piangendo?”. La Dama è a pezzi, parla di Costabile così: “Un po’. C’è stato questo distacco da parte di Costabile. Ho chiesto spiegazioni per il quale non mi avesse messo al corrente di questo disagio”. Gemma Galgani poi confessa di provare qualcosa per Costabile. Ed allora entra a gamba tesa Gemma, che va contro Costabile così: “Posso capire che ti sei sentito influenzato dalle mie parole, ma quando le telecamere se ne vanno uno va avanti. Non ci sto questa volta!“. Il cavaliere, coetaneo di Gemm, replica:“Io non mi sento sporco. Momenti del genere non rappresentano per me qualcosa di cui vergognarsi. Ho avuto un disagio. La conoscenza con Gemma per quanto mi riguarda prosegue”. con Gemma per quanto mi riguarda prosegue”.

