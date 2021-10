Otto e Mezzo, la Viola sul ddl Zan: "Più frequenti le differenze legate al sesso che le persone con i capelli rossi"

27 ottobre 2021 a

a

a

"Più frequenti le differenze legate al sesso che le persone con i capelli rossi". Antonella Viola si pronuncia così a Otto e Mezzo su La7, dove si discute sull'affossamento del ddl Zan. "L'orientamento sessuale non si sceglie, noi stiamo dicendo che si può istigare alla violenza sulla base di quello che una persona è", prosegue l'immunologa di fronte alle telecamere di Lilli Gruber.

"Sai qual è la differenza tra Draghi e Conte?". Sallusti lo inchioda, Travaglio si auto-umilia | Video

Nella giornata del 27 ottobre, infatti, in Senato è passata la tagliola sul decreto legge contro l'omotransfobia. Di fatto la proposta del dem Alessandro Zan è stata stracciata, in quanto passa in commissione senza che ci siano esami su emendamenti e articoli. Insomma, è tutto da rifare. Un esito che ha indignato parecchi.

"Follia pura, non ha bisogno di questo". Sfottò di Scanzi alla Meloni su Richard Gere e il caso Open Arms

D'accordo con la Viola, Tomaso Montanari. Lo storico d'arte dalle ben note tendenze politiche fa eco all'immunologa: "Il Parlamento si è autoumiliato, la destra ha il terrore della diversità. Per non parlare di Renzi che era in Arabia Saudita dal suo datore di lavoro". Secondo Montanari il fallimento in Aula del ddl Zan è dovuto anche a "un mercimonio politico sulla vita delle persone. A questo punto perché mai un 18enne dovrebbe votare?". Una domanda che la stessa Viola si chiede: "Io sono madre e lavoro spesso con i giovani, non credo che ora come ora siano incentivati a votare".

"Ho preso il 60%", "Sì, però...". Di Maio? Umiliato: Lilli Gruber lo manda in tilt | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.