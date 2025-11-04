Garlasco, Giletti contro i Sempio: "Perché non parlano con noi?"

Massimo Giletti si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Destinataria? La famiglia Sempio. Il conduttore de Lo Stato delle Cose, durante la puntata di lunedì 3 novembre, mostra subito un video in cui gli inviati del programma tentano di intervistare il padre del 37enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ma con scarsi risultati: prima Giuseppe Sempio evita di rispondere alle domande, poi la moglie Daniela Ferrari riprende con il cellulare il giornalista mentre prova a saperne di più sulla verità dietro all’ipotesi della Procura di Brescia.

"Vorrei capire come mai con noi non parlano mai, ma parlano sempre e solo con un certo tipo di programmi - tuona spazientito il volto di Rai 3 - è una roba curiosa. E adesso ci filmano pure". Poi si rivolge all’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis. A lui Giletti chiede se sia possibile che l’uomo abbia fatto tutto da solo, sempre nel caso che l’ipotesi della corruzione si rivelasse vera. L’avvocato risponde: "I soldi partono, arrivano, ma spesso transitano". "Transitano, ma dove non lo so", conclude Giletti lasciando spazio a ogni tipo di interpretazione.