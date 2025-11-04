Libero logo
I santi battono i magistrati in tv

di Klaus Davimartedì 4 novembre 2025
Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (A sua immagine / Rai 1) Un palinsesto quello di sabato incendiato dal dibattito sul referendum della giustizia che attizza talk e tg facendo prevedere una campagna elettorale infuocata. Brutta notizia per i comitati del No: a fare più ascolto sono i servizi sulla malagiustizia, l’evasione del pluriomicida Elia Del Grande dalla casa-lavoro di Castelfranco Emilia, le violenze dei maranza in periferia.

A mettere un po’ di serenità ci pensano i format religiosi come lo Speciale Tg1 Ognissanti con il Giubileo del Mondo Educativo e la recita dell’Angelus di Papa Leone XIV che ha sfiorato il 23% di share e A Sua immagine, sempre su Rai 1, con Lorena Bianchetti che si è mantenuta su quella media con picchi del 25% e di 1,5 milioni di spettatori dedicando ampio spazio alla figura di San John Henry Newman, proclamato Dottore della Chiesa dal Papa. Laicamente potremmo osservare che queste figure fortemente carismatiche attraggono il pubblico per le loro storie di sofferenza e sacrificio. Una “anti-casta” spirituale che attesta il radicamento territoriale della Chiesa e ne rafforza la credibilità presso i fedeli.

