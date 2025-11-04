Tania Cagnotto denuncia il video-choc: "Abusata e derubata"

Dopo i fascicoli sul gruppo Facebook “Mia moglie” e il forum Phica, c'è un'altra inchiesta sui siti sessisti. Questa volta tocca a Cfake, un portale su cui compaiono donne spogliate con l'intelligenza artificiale e immortalate durante rapporti sessuali. A denunciarlo è stata la tuffatrice Tania Cagnotto che al Tg1 si è sfogata.
«Sono scioccata. Mi sono sentita abusata e derubata. Quello che mi preoccupa di più sono le conseguenze gravissime che queste cose possono avere sulle giovani generazioni», ha detto l'atleta. Sulla piattaforma hanno trovato il loro volto attrici, sportive e politiche: oltre 400 donne italiane sono finite sulle pagine web del sito in atteggiamenti sessualmente espliciti.
Tra le donne spogliate ci sono anche star del passato come Sophia Loren e la defunta Anna Kanakis. Scatti ovviamente falsi che hanno portato le vittime a denunciare.