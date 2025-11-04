Fiorentina, esonerato Stefano Pioli: ecco a chi è affidata la squadra

Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina, che ha deciso il suo esonero. Si interrompe così dopo 10 giornate l'avventura del tecnico alla guida dei viola, con la squadra ultima in classifica con solo quattro punti. La società ha fatto sapere che Galloppa sarà il tecnico ad interim per la prossima partita. "Acf Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall'incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall'allenamento di questo pomeriggio, a mister Daniele Galloppa", la nota del club.

Per la successione i nomi circolati sono quelli di clamorosi ritorni: quali Roberto Mancini e (addirittura) Raffaele Palladino. Ma il profilo preferito nelle ultime ore sembrerebbe essere quello dell'ex allenatore dell'Empoli Roberto D'Aversa. Chiunque siederà sulla panchina viola avrà all'orizzonte non solo la sfida di Coppa ma, soprattutto, quello è diventato a tutti gli effetti uno scontro diretto: Domenica contro il Genoa.