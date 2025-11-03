Garlasco, il siluro dell'avvocato di Lovati: "Voglio dire una cosa alla mamma di Sempio"

Ospite di Mattino 5, Fabrizio Gallo. L'avvocato di Massimo Lovati ha rotto il silenzio e raccontato la sua versione dei fatti. "Quando sono stato chiamato per Lovati, sono state dette tante cose per delegittimarmi", ha spiegato. "È inutile che diciate che io sia stato mandato qui dai boss della ‘Ndrangheta. Su questo processo bisogna dire la verità, e finché ci sarò io la verità verrà detta".
Ecco che sul caso Garlasco il legale ha lasciato intendere che i prossimi giorni potrebbero essere cruciali: "Io e Lovati risolveremo il caso di corruzione. Ma non chiederemo di essere ascoltati prima, altrimenti faremmo il gioco degli altri. Aspetteremo che parlino loro e poi ci faremo sentire noi". Poi non manca il passaggio sul foglietto trovato a casa dei Sempio, con cifre e annotazioni che hanno acceso i sospetti.
"Se Giuseppe Sempio ha scritto quelle cose nel pizzino, sicuramente qualcuno gliele avrà dette", ha fatto notare Federica Panicucci, "Qualcuno gli ha fatto credere che per quelle somme il caso potesse essere archiviato". E proprio alla famiglia del 37enne indagato per la morte di Chiara Poggi Gallo ha voluto mandare un messaggio: "Voglio dire alla madre di Sempio che Lovati non si può comprare solo con un paio di bicchierini". Il riferimento è ad alcune dichiarazioni rilasciate dalla mamma di Sempio secondo la quale "quello con due cognacchini te lo compri". E poi lo aveva definito "il barbonissimo". Insomma, parole non andate giù all'avvocato pronto a far emergere qualcosa di nuovo insieme al suo assistito.