Libero logo
Giustizia
Garlasco
Ponte sullo Stretto
Russia-Ucraina
Sinner

Garlasco, il siluro dell'avvocato di Lovati: "Voglio dire una cosa alla mamma di Sempio"

di
Libero logo
lunedì 3 novembre 2025
Garlasco, il siluro dell'avvocato di Lovati: "Voglio dire una cosa alla mamma di Sempio"

2' di lettura

Ospite di Mattino 5, Fabrizio Gallo. L'avvocato di Massimo Lovati ha rotto il silenzio e raccontato la sua versione dei fatti. "Quando sono stato chiamato per Lovati, sono state dette tante cose per delegittimarmi", ha spiegato. "È inutile che diciate che io sia stato mandato qui dai boss della ‘Ndrangheta. Su questo processo bisogna dire la verità, e finché ci sarò io la verità verrà detta".

Ecco che sul caso Garlasco il legale ha lasciato intendere che i prossimi giorni potrebbero essere cruciali: "Io e Lovati risolveremo il caso di corruzione. Ma non chiederemo di essere ascoltati prima, altrimenti faremmo il gioco degli altri. Aspetteremo che parlino loro e poi ci faremo sentire noi". Poi non manca il passaggio sul foglietto trovato a casa dei Sempio, con cifre e annotazioni che hanno acceso i sospetti.

Garlasco, altra bomba: "Ho una certezza sullo scontrino di Andrea Sempio"

Ogni giorno la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco aggiunge un tassello, un sospetto, un colpo di scena. A quasi ven...

"Se Giuseppe Sempio ha scritto quelle cose nel pizzino, sicuramente qualcuno gliele avrà dette", ha fatto notare Federica Panicucci, "Qualcuno gli ha fatto credere che per quelle somme il caso potesse essere archiviato". E proprio alla famiglia del 37enne indagato per la morte di Chiara Poggi Gallo ha voluto mandare un messaggio: "Voglio dire alla madre di Sempio che Lovati non si può comprare solo con un paio di bicchierini". Il riferimento è ad alcune dichiarazioni rilasciate dalla mamma di Sempio secondo la quale "quello con due cognacchini te lo compri". E poi lo aveva definito "il barbonissimo". Insomma, parole non andate giù all'avvocato pronto a far emergere qualcosa di nuovo insieme al suo assistito.

Anticipazioni Garlasco, chi porta in studio Giletti: colpo di scena in vista?

Filo rosso Garlasco, l'ombra di un secondo omicidio: "Chi dichiarò il falso"

Smascherare il sistema Garlasco, "ipotesi dirompente su Andrea Sempio": voci pazzesche dalla Procura

tag
massimo lovati
garlasco
fabrizio gallo
mattino 5
andrea sempio

Anticipazioni Garlasco, chi porta in studio Giletti: colpo di scena in vista?

Filo rosso Garlasco, l'ombra di un secondo omicidio: "Chi dichiarò il falso"

Smascherare il sistema Garlasco, "ipotesi dirompente su Andrea Sempio": voci pazzesche dalla Procura

ti potrebbero interessare

546x273

Garlasco, chi porta in studio Giletti: colpo di scena in vista?

1863x959

Che tempo che fa, non c'è Greta? Come rimedia Fazio

Redazione
555x272

In Onda, rissa tra Di Pietro e Telese: "Non mi parli così"

Redazione
592x277

Asia Argento choc: "Come ho preso l'ameba"

Redazione