Tommaso Marini, bufera dopo la domanda di Fusco: "Niente unghie laccate?"

di
martedì 4 novembre 2025
Una domanda e si scatena la polemica a margine della consegna dei Collari d'Oro. "Non abbiamo niente di particolare oggi...”, ha scherzato il conduttore Andrea Fusco, storico giornalista e telecronista Rai. "No, oggi sobrio", la replica del campione. "Ma spiegaci un attimo questa attitudine per magari laccare le unghie, oppure portare gli orecchini” continua il dialogo, “che forza ti dà, è un simbolo che rappresenta cosa?”, ha domandato Fusco.

"Non ho capito il nesso tra il nostro oro mondiale di squadra e il mio smalto o gli orecchini" ha scritto con una storia Instagram lo sciabolatore azzurro, Tommaso Marini, insignito della massima onorificenza Coni. Durante la consegna del premio, con una domanda sul palco, gli è stato chiesto di spiegare che forza gli desse mettere lo smalto o gli orecchini. 

"Oggi siamo qui come squadra e parlare di me sarebbe egoista, riporterei l'attenzione sul team. Riporterei l’attenzione su di noi, siamo un gruppo molto bello, unito, abbiamo faticato tanto. Abbiamo vinto altri collari d’oro insieme, condividere questi successi insieme è la parte più bella dello sport", aveva risposto durante la diretta. Sui propri social ha poi aggiunto: "Posso dire cosa non rappresentano (smalto e unghie, ndr), ovvero queste domande in contesti sbagliati" e chiudendo con l'hastag 'medioevo'.

tommaso marini

