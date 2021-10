Ballando con le Stelle, Al Bano Carrisi si ritira: "Deve guarire, carriera a rischio". Il dramma che stravolge lo show

Francesco Fredella 31 ottobre 2021 a

Al Bano Carrisi si ritira. Stop. La sua ballerina, Oxana, è scesa in pista dall’inizio del programma con un infortunio. E dopo l’esibizione, a sorpresa, Al Bano si è ritirato da Ballando con le Stelle. Il tutto nella puntata del programma di Rai 1 in onda sabato 30 ottobre. Un duro colpo per Milly Carlucci, che ha rivelato di avere corteggiato a lungo il leone di Cellino per averlo nel suo programma.

"Questa cosa l’avevo paventata ed alla mia ballerina gliel’ho detto poco fa, ma è giusto dirlo: io vorrei che lei andasse a farsi guarire perché altrimenti rischia di perdere una eccezionale carriera. Questo è il mio punto di vista. Ed io ci sto a bloccarmi a favore della sua salute e della sua arte. Non voglio sentirmi responsabile di niente. Mi prendo la responsabilità di andarmene via per lei", ha detto il cantante spiegando le ragioni del ritiro.

"Io voglio ringraziare la grande famiglia di Ballando con le Stelle che mi ha fatto sentire a casa, grazie davvero ad ogni singola persona. Vi amo e mi dispiace per ciò che è successo al mio piede", ha raccontato la ballerina.

Poi arriva la sorpresa di Milly Carlucci, che ha annunciato: "Se voi vi ritirate, non c’è più spareggio. Nessuno viene eliminato. Voi vi mettete momentaneamente da parte, potete tornare in pista. Come successo per Mietta. Vi aspettiamo con il piede guarito. Non so se ci vorranno quattro settimane o cinque settimane... Ma noi ti vogliamo vedere con i tacchi dodici a ballare insieme a lui. Al Bano il tuo è un gesto generosissimo, umanamente meraviglioso. Vi aspettiamo in pista appena Oxana si toglie il tutore", ha concluso la Carlucci.

