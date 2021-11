Striscia la Notizia, il ribaltone in conduzione: rumors, cosa c'è dietro l'addio di Incontrada e Siani

01 novembre 2021 a

Già un avvicendamento a Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, il tutto a partire dalla puntata di domani sera, mercoledì 3 novembre: addio a Vanessa Incontrada ed Alessandro Siani, coppia inedita che lascia spazio a una coppia altrettanto inedita, quella composta da Sergio Friscia e Roberto Lipari, entrambi già inviati del programma ma all'esordio assoluto dietro al bancone (resteranno alla conduzione fino al prossimo 11 dicembre). Dietro la scelta potrebbe esserci anche la speranza di ridestare un poco gli ascolti del tg satirico di Antonio Ricci, il cui inizio di stagione, per quanto buono, non è stato eccezionale.

Comunque sia, alla Incontrada e Siani sono stati dati due giorni di conduzione in più rispetto a quelli inizialmente annunciati (l'avvicendamento in origine era previsto per oggi, lunedì 1 novembre). Alla coppia è arrivato il ringraziamento di Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: "Saluto e ringrazio Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, nuova, bellissima coppia di Striscia la Notizia, artefici, sotto la guida del grande Antonio Ricci, di un inizio di stagione strepitoso, all'insegna di stile, arguzia e intelligenza, che ha trovato grande riscontro su tutte le fasce di pubblico. E do il benvenuto alla nuova coppia, composta da Sergio Friscia e Roberto Lipari, alla quale faccio il nostro più grande in bocca al lupo. Ancora grazie a tutti e sempre W Striscia!", ha affermato il direttore.

Dunque le parole di Sergio Friscia: "Ringrazio Antonio Ricci. Sono felice di essere l'unico conduttore, in 34 edizioni di Striscia, ad avere il cognome che fa rima col titolo del programma. Forse mi avrà scelto per questo. Sono certo che con Robertino ci divertiremo tantissimo", ha concluso il neo-conduttore.

