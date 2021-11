Morte Rossano Rubicondi, bufera su Milly Carlucci: il gesto in diretta tv che le costa carissimo

02 novembre 2021 a

La morte di Rossano Rubicondi è stato un fulmine a ciel sereno. Nessuno, neppure i suoi genitori, erano a conoscenza della malattia che lo ha ucciso a soli 49 anni. La notizia della sua scomparsa è stata infatti diffusa da Simona Ventura, gettando nello sgomento molti vip. Rubicondi era conosciuto nel mondo dello spettacolo: oltre a L'Isola dei Famosi, lo showman aveva partecipato a Ballando con le Stelle assieme all'ex moglie Ivana Trump. E proprio il programma di Milly Carlucci ha indignato gli spettatori di Rai1.

Il motivo? La conduttrice nell'ultima puntata non ha fatto alcun accenno alla morte del ballerino (anche se solo per una notte). "Ma ricordare che Rossano era stato anche ospite, no?", chiede un utente del web mentre un altro gli fa eco: "Tre anni fa Rossano Rubicondi è stato ballerino per una notte con Ivana Trump, ricordarlo sarebbe stato carino". Tutte domande che si sono posti in tanti.

In effetti lo spazio per salutare Rubicondi ci sarebbe stato, visto che la trasmissione oltre alla gara di ballo lascia spazio a polemiche, intermezzi musicali e tanto altro. Prima della messa in onda di Ballando era stata la Ventura a ricordare durante Citofonare su Rai 2 l'amico: "Rossano lassù sicuramente continuerai a ballare, perché quella era la tua passione, con quel sorriso che entrava come un coltello nel cuore di chiunque. Ti voglio ben Ros, fai buon viaggio".

