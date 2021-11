Amici, Anna Pettinelli umilia il figlio di Gigi D'Alessio "usando" suo padre: LDA demolito

Francesco Fredella 02 novembre 2021 a

a

a

LDA, il figlio di Gigi D'Alessio nonché uno dei concorrenti di Amici - il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 -, contestato e criticato. Ora per lui arriva la prova chiesta da Anna Pettinelli, che non apprezza il suo stile musicale. Nel daytime di Amici del 2 novembre 2021 LDA appare scosso, provato. La Pettinelli gli dà il colpo di grazia e lui cade nello sconforto: una lettera della in busta rossa crea scompiglio.

"Ha un'altra fuori dal talent". Amici, la menzogna di Albe e il dramma di Serena: terremoto dalla De Filippi

La Pettinelli lo mette in sfida, domenica potrebbe tornare a casa. “LDA finora ha dimostrato grandi limiti. Sempre impreciso, neomelodico con spruzzatine di moderno, banalotto nei testi e con scarsa personalità nel comporre e cantare”, scrive nella lettera la Pettinelli. Ma lui respinge le accuse: “Non mi rispecchio in quello che dice”.

Amici, beccata nell'intimità. Cosa manda in onda la De Filippi: Serena in clamoroso imbarazzo | Guarda

L’allievo di Amici 21 dovrà affrontare una nuova sfida, difficilissima. Il fatto di essere figlio di Gigi D’Alessio, per il giovane artista per sta diventando un peso. “La frecciatina neomelodico se la poteva risparmiare considerando che già per me non è facile. Se continua a punzecchiarmi dopo un po’ dà fastidio”, conclude LDA. Anna Pettinelli, poi; presenta lo sfidante di LDA. E dice: “Intonato e potente". Si preannuncia una sfida entusiasmante che potrebbe lasciate tutti senza parole nell’attesa puntata domenicale.

"Mi faccia il piacere". Deliri-vip sulla censura, Rudy Zerbi sbrocca: alta tensione ad Amici

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.