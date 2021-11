Striscia la Notizia, addio a Siani e Incontrada? Friscia e Lipari beccati così nei camerini: storie tesissime

02 novembre 2021 a

Una giornata importante, anzi importantissima per Striscia la Notizia, questo martedì 2 novembre. In primis perché il tg satirico di Canale 5 compie gli anni. Ma non solo. La puntata di questa sera, infatti sarà il preludio all'avvicendamento dietro al bancone: addio all'inedita coppia composta da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, ecco esordire - da mercoledì 3 novembre - una coppia altrettanto inedita, quella composta da Sergio Friscia e Roberto Lipari.

Siani e Incontrada, per inciso, sono rimasti al timone della creatura di Antonio Ricci per due puntate in più rispetto a quanto previsto inizialmente. Alcuni rumors riferiscono della volontà di Striscia di provare a rialzare un poco gli ascolti, buoni ma non eccezionali. Tant'è, il tg satirico come sempre cambia, si rinnova.

E a pochi minuti dalla messa in onda della puntata che marca la vigilia dell'esordio di Friscia e Lipari, due storici inviati della trasmissione, ecco apparire un video sul sito del tiggì satirico che mostra il dietro le quinte della coppia chiamata alla sua "prima" domani sera. "Clamoroso, i nuovi conduttori fanno irruzione a Striscia". E via con le immagini, in una parodia di James Bond in cui Friscia e Lipari fanno irruzione nei camerini, compreso quello delle Veline: "Libero, libero". Ma al contrario, quello di Siani è... "occupato". Siani li sorprende e chiede: "Che ci fate qui". E i due, con un filo di imbarazzo: "Eh, dovevo andare in bagno... ho il calcetto". Cosa ci vogliono suggerire, dalla redazione di Striscia la Notizia? Mistero...

Striscia, Friscia e Lipari fanno irruzione nei camerini: il video

