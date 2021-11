Stasera Italia, soffiata di Augusto Minzolini: "Chi e cosa c'è dietro davvero alle proteste no-vax", Italia in pericolo

02 novembre 2021 a

"Io credo che dentro la protesta no vax si sia inserito un disagio sociale. Le forze antisistema hanno usato questo pretesto per andare in piazza". Questo il pensiero di Augusto Minzolini, ospite di Stasera Italia in onda su Retequattro e condotto da Barbara Palombelli, ha affrontato l'argomento sulle continue manifestazioni no vax che costringono alcuni politici ad avere la scorta. "Una disputa che non ha senso, perché i numeri parlano già da soli", ha chiarito il direttore del Giornale

"Siamo usciti da due anni di lockdown, abbiamo avuto dei problemi economici non indifferenti da cui ci stiamo riprendendo e tutto questo ha creato dei traumi nella società, per cui delle forze antisistema che ci sono sempre hanno trovato ossigeno per le loro proteste e hanno un movimento che possono utilizzare come strumento per portare avanti queste tipo di idee", ha chiarito MInzolini.

Il direttore del Giornale ha comunque chiarito che l'insofferenza sociale dipenda proprio dalla grande crisi che ha colpito il mondo durante la pandemia. Le continue manifestazioni dei no vax che costringono anche i politici a girare con la scorta, non sono certo portatrici di istanze scientifiche o democratiche. Anche perché - rimarca Minzolini - i dati scientifici e medici danno ragione alle tesi di chi si vaccina e di chi ha deciso di introdurre il No vax.

