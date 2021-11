Striscia la Notizia svela l'orrore a Milano: "Dentro a questa scuola...". Video-choc: Beppe Sala che dice?

03 novembre 2021 a

Capitan Ventosa ha mostrato ai telespettatori di Striscia la Notizia le condizioni in cui versa la ex scuola Luciano Manara a Milano, una struttura protetta dai beni culturali ma abbandonata e attualmente occupata abusivamente da una quindicina di senzatetto. "E' un vero peccato vederla così", spiega l'inviato del tg satirico di Canale 5. Nelle immagini del servizio si vedono affreschi storici da una parte e vetri e porte rotte dall'altra.

Quando Capitan Ventosa mostra i bagni, saltano all'occhio cumuli di spazzatura ovunque: "Qui c'è molto ordine, viene fatta la raccolta differenziata", dice ironicamente. Poi aggiunge: "Questa struttura è stata abbandonata da soli due anni, anche se purtroppo sembra passato molto più tempo". Poi si fa notare che nell'edificio gli occupanti possono usufruire di luce, acqua e gas. "Tutta questa struttura è illuminata a giorno di notte e sapete chi paga? Noi cittadini". Durante il giro esplorativo nella scuola, l'inviato incontra anche un abusivo che però gli dice solo: "Vaffan***".

"Noi non ce l'abbiamo con queste persone che utilizzano gas, acqua e luce. E' il Comune che dovrebbe occuparsi di loro e della regolarizzazione di questa scuola", spiega Capitan Ventosa. La segnalazione a Striscia era arrivata da un gruppo di genitori: "In questa scuola, cui siamo molto affezionati, ci andavano i nostri figli e adesso è in completo stato di degrado". Qualcun altro, poi, ha aggiunto: "In questi anni siamo riusciti a ottenere delle inferriate, però senza controlli queste sono state divelte dagli occupanti abusivi". Il tg satirico allora ha sentito il Comune, il quale ha spiegato che due anni fa l'edificio era stato dato in gestione, tramite bando, a una scuola di inglese, ma causa pandemia non è mai stata aperta. "Proprio in questi giorni si capirà se questa società intende ripartire col progetto o restituirà la gestione al Comune", dice infine l'inviato.

Qui il servizio di Striscia la Notizia sulla ex scuola occupata

