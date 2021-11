Barbara D'Urso, Mediaset gli chiude i programmi e riduce Pomeriggio 5: la conduttrice pronta a lasciare

04 novembre 2021 a

Tempi cupi per Barbara D'Urso a Mediaset. Chiusi per ascolti bassi Domenica Live, Live Non è la D'Urso e Pomeriggio 5 in versione ridotta, la D'Urso non se la passa bene. Mediaset ha deciso di puntare su Amici e Verissimo e su Scherzi a parte che ha ottenuto in media il 16% di share la domenica, molto più del prime time del Domenica Live della D'Urso.

Tra gli addetti ai lavori c'è chi parla che alla conduttrice napoletana possa essere affidata la conduzione de La Talpa, ma il reality non si sa ancora quando andrà in onda e neanche se possa essere trasmesso in questa stagione su Canale 5. Le voci di corridoio parlando anche di un possibile passaggio su Tv8, rete in chiaro del gruppo Sky.

Certezze non ce ne sono, ma secondo i bene informati non sarebbe previsto per lei alcun prime time su Canale 5. Le cose cambierebbero se dovesse la D'Urso dire addio a Pomeriggio 5, con un'operazione di rimozione-promozione. La scadenza del contratto di Barbara D'Urso sarebbe prevista per dicembre 2022 e un rinnovo per uno dei volti simbolo di Mediaset non è affatto così più scontato.

