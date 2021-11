Domenica In, Luciana Littizzetto saluta la D'Urso. Mara Venier gelata: la sua faccia

08 novembre 2021 a

Imbarazzo a Domenica In. Nella puntata del programma di Rai 1 del 7 novembre, Luciana Littizzetto. La comica ha regalato diversi siparietti degni di nota. Uno in particolare ha scatenato gli utenti di Twitter. "Tu come stai? Come sei bella!", ha esordito presentandola Mara Venier. "Sono qui in una specie di sgabuzzino ma sono pronta per te, ho messo le luci della D’Urso, me le sono fatte sparare in faccia", ha replicato la Littizzetto. Poi, la frase che ha scatenato la reazione di Mara: "Salutiamo Barbarona".

Silenzio. Allora Littizzetto ha ripreso la parola: "No, senti… sono contenta perché dobbiamo sempre vederci ma poi è un casino. Non potresti spostare Domenica In e farlo il sabato? Sabato In". Eppure ai telespettatori non è passata inosservata la reazione della conduttrice che è stata immortalata in una reazione parecchio sorpresa.

D'altronde la d'Urso e la Venier sono state per lungo tempo concorrenti, con programmi domenicali su due reti differenti. E quella della Littizzetto non è la prima frecciata destinata al volto di Mediaset. Mesi fa la conduttrice Rai aveva tuonato: "Non come la D’Urso che intervista, la D’Urso dice scelgono me, non è vero Barbara che scelgono te. È che io non li posso avere, però con Barbara ci facciamo delle belle risate. Chissà quest’anno". Il riferimento era alla presenza degli esponenti politici che Viale Mazzini ha vietato.

