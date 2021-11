Striscia la Notizia colpita dal Covid: le veline Giulia e Talisa a casa. Clamoroso: al loro posto...

08 novembre 2021 a

Le nuove veline di Striscia la Notizia, Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani, non saranno presenti nella puntata del tg satirico che andrà in onda questa sera su Canale 5. Lo ha fatto sapere il programma stesso con un comunicato: "Le attuali veline, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, sono in quarantena fiduciaria perché nei giorni scorsi hanno avuto un contatto con una persona che successivamente è risultata positiva al coronavirus".

Striscia la Notizia, comunque, ha fatto sapere che entrambe "stanno bene" e che "in attesa di tornare sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci, seguiranno le puntate da casa". Chi affiancherà allora i neo-conduttori Sergio Friscia e Roberto Lipari? A prendere il posto di Giulia e Talisa saranno due vecchie conoscenze della trasmissione: si tratta delle veline dei record Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.

Le due ballerine, al tg satirico dal 2017 al giugno 2021, hanno detto addio al programma solo qualche mese fa. Adesso, però, sono pronte a tornare e a mettersi a disposizione in questa situazione di emergenza. Di sicuro, non avranno dimenticato come ci si sente a fare le veline, visto che hanno ballato sul bancone della trasmissione per ben 903 puntate in quattro edizioni: sono le veline più longeve di sempre.

