Striscia la notizia, Vittorio Brumotti tra gli spacciatori di Roma Est: "Ora vi rompo le p***e"

Vittorio Brumotti è andato a Roma est a Ponte di Nona per raccogliere la testimonianza di un residente che ha raccontato come la bande criminali adeschino i ragazzini per farli spacciare in modo che non possano avere ripercussioni con la legge. L'inviato di Striscia la Notizia, in onda tutte le sere su Canale 5, era in uno dei quartieri più degradati della Capitale in una delle sue classiche visite nei posti dimenticati del nostro Paese. dove droga e criminalità sono all'ordine del giorno.

Con la troupe per documentare lo spaccio è stato accerchiato da alcune persone che hanno incominciato a insultarlo e minacciarlo. Brumotti a bordo della sua bici ha anche cercato di parlare con le persone del quartiere facendosi spiegare i meccanismi criminali della zona, bersagliato sempre dagli insulti che alla vista delle telecamere e riconoscendolo non si sono trattenuti dallo sfogarsi.

Il servizio di Brumotti va a scavare nel quotidiano di una quartiere dormitorio come Ponte di Nona, dove chi spaccia sono ragazzi minorenni scelti per non finire in galera. Una tecnica usata anche dalla camorra napoletana e resa nota al grande pubblico anche dalla fiction tv Gomorra. Insomma Brumotti scopre un altro spaccato delle nostre grandi città, completamente da dimenticare.

