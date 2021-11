Striscia la notizia, a Forum la ragazza "fidanzata con Oliviero": sesso con un albero, giudice sconvolta

10 novembre 2021 a

a

a

Ci mancava il sesso con gli alberi. A Forum si supera ogni limite di fantasia e decenza. E Striscia la notizia non può non inserire di peso la scenetta al secondo posto della classifica de I Nuovi mostri, temutissima (e molto apprezzata dai telespettatori) lista del meglio del peggio della settimana televisiva italiana.

Joe Biden e il peto a Glasgow, il clamoroso video di Striscia: subito dopo l'intervento di Greta... | Video

"C'è una ragazza amante degli alberi. Anzi, fi-dan-za-ta!", scandiscono sbigottiti Sergio Friscia e Roberto Lipari, i conduttori del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci che da un paio di settimane hanno preso il posto dei "colleghi" Vanessa Incontrada e Alessandro Siani.





"Mia figlia fidanzata con un albero". Guarda il video di Striscia la notizia

"Ecco la faccia di Camilla quando Biden ha scor***o". Il video della flatulenza più imbarazzante | Video

Nel tribunale di Barbara Palombelli, davanti al giudice costernato, sfilano mamma e figlia. La signora contesta alla ragazza di essersi fidanzata con tale Oliviero, un bell'imbusto di arbusto. "Non c'è una persona fisica?", domanda esitante la giudice: "No Oliviero è lui, questo splendore", spiega la figlia abbracciata al giovane ulivo, con tanto di corona di fiori in testa stile Hair. Seguono baci ed effusioni spinte tra le fronde. "Lei ha lasciato il suo fidanzato Federico per fidanzarsi con... - riepiloga la mamma, che quando vede figlia e albero scambiarsi dolcezze dà di matto: "Guardi guardi si commenta da sola". "Io faccio quello che voglio", ribatte la giovane. Buona spremuta. Ehm, buona fortuna.

"Quando Biden ha fatto il peto...". Carlo lo sente e cade: il video del disastro internazionale | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.